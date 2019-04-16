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Posted 16 апреля 2019, 06:31

Published 16 апреля 2019, 06:31

Modified 1 октября, 13:26

Updated 1 октября, 13:26

Ростовская модель Лопырева рассказала о роскошной жизни

16 апреля 2019, 06:31
Модель из Ростова-на-Дону Виктория Лопырева объяснила, что для нее значит роскошная жизнь, говорится в Instagram девушки.

«Я считаю, что в современной жизни роскошная жизнь — это свобода. Свобода общаться с теми, с кем хочешь, путешествовать и проводить время с любимым человеком», — пояснила Лопырева.

Лопырева считает, что обладание роскошными предметами не делает жизнь лучше. Так, ни одна сумка, по словам модели, не сможет сделать человека счастливым. По ее словам, она абсолютно счастлива.

#Общество#Новости
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