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Posted 16 апреля 2019, 12:27

Published 16 апреля 2019, 12:27

Modified 17 сентября 2022, 15:58

Updated 17 сентября 2022, 15:58

Украинского депутата Надежду Савченко освободили из тюремного заключения

16 апреля 2019, 12:27
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко вышла из-под стражи по решению Броварского межрайонного суда Киевской области.

Савченко и руководителя Центра освобожденных пленных Владимира Рубана освободили в зале суда в связи с тем, что истекла их мера пресечения. Новое слушание в их отношении проведут 7 мая текущего года. Об этом 6 апреля сообщило агентство rns.

Рубан и Савченко находились в тюремном заключении с августа прошлого года, когда Служба безопасности Украины окончила свое расследование. Их обвиняли в подготовке вооруженного захвата украинской власти, который подразумевал проведение терактов в столице страны.

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