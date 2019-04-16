Украинского депутата Надежду Савченко освободили из тюремного заключения

Posted 16 апреля 2019, 12:27
Published 16 апреля 2019, 12:27
Modified 17 сентября 2022, 15:58
Updated 17 сентября 2022, 15:58
Савченко и руководителя Центра освобожденных пленных Владимира Рубана освободили в зале суда в связи с тем, что истекла их мера пресечения. Новое слушание в их отношении проведут 7 мая текущего года. Об этом 6 апреля сообщило агентство rns.
Рубан и Савченко находились в тюремном заключении с августа прошлого года, когда Служба безопасности Украины окончила свое расследование. Их обвиняли в подготовке вооруженного захвата украинской власти, который подразумевал проведение терактов в столице страны.