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Posted 16 апреля 2019, 09:53

Published 16 апреля 2019, 09:53

Modified 1 октября, 14:11

Updated 1 октября, 14:11

Улицу Портовую в Ростове оцепили из-за брошенной возле мусорки гранаты

16 апреля 2019, 09:53
Улица Портовая в Ростове-на-Дону была оцеплена полицейскими сегодня, 16 апреля, видео происшествия опубликовано в социальной сети.

По словам очевидца, оцепление было выставлено на пересечении улиц Портовая и Литвинова. Причиной оцепления послужила, якобы, брошенная возле мусорных баков граната. Найденное устройство является советской наступательной ручной гранатой, относится к противопехотным осколочным ручным гранатам. Движение транспорта по улице было перекрыто.

«Не переживайте, она только без чеки кусается», — прокомментировал произошедшее один из подписчиков популярного паблика.

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