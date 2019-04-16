Улицу Портовую в Ростове оцепили из-за брошенной возле мусорки гранаты

Posted 16 апреля 2019, 09:53
Published 16 апреля 2019, 09:53
Modified 1 октября, 14:11
Updated 1 октября, 14:11
По словам очевидца, оцепление было выставлено на пересечении улиц Портовая и Литвинова. Причиной оцепления послужила, якобы, брошенная возле мусорных баков граната. Найденное устройство является советской наступательной ручной гранатой, относится к противопехотным осколочным ручным гранатам. Движение транспорта по улице было перекрыто.
«Не переживайте, она только без чеки кусается», — прокомментировал произошедшее один из подписчиков популярного паблика.