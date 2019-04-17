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Posted 17 апреля 2019, 09:18

Published 17 апреля 2019, 09:18

Modified 17 сентября 2022, 15:58

Updated 17 сентября 2022, 15:58

Патриотическая акция по помощи ветеранам ВОВ пройдет в Ростовской области

17 апреля 2019, 09:18
В Ростовской области 17 апреля стартует патриотическая акция «Южный десант», направленная на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, сообщило облправительство.

Более 200 бойцов студенческих отрядов окажут адресную помощь ветеранам. Кроме того, участники акции приведут в порядок мемориалы и братские захоронения.

Приоритетным направлением «Южного десанта» станет патриотическое воспитание молодежи, в рамках которого в школах проведут беседы.

Первый этап акции продлится с 18 по 27 апреля, за это время десант посетит Ростов, Азов, Волгодонск, Гуково, Новочеркасск, Таганрог, Азовский, Кагальницкий, Багаевский, Целинский, Песчанокопский, Егорлыкский, Сальский, Зерноградский, Веселовский, Аксайский, Волгодонский, Миллеровский, Чертковский, Красносулинский и Белокалитвинский районы.

Кроме того, 2 мая в рамках «Южного десанта» пройдет субботник на «Самбекских высотах», участниками которого станут более 500 человек.

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