Патриотическая акция по помощи ветеранам ВОВ пройдет в Ростовской области

Первый этап акции продлится с 18 по 27 апреля, за это время десант посетит Ростов, Азов, Волгодонск, Гуково, Новочеркасск, Таганрог, Азовский, Кагальницкий, Багаевский, Целинский, Песчанокопский, Егорлыкский, Сальский, Зерноградский, Веселовский, Аксайский, Волгодонский, Миллеровский, Чертковский, Красносулинский и Белокалитвинский районы.