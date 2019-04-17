Патриотическая акция по помощи ветеранам ВОВ пройдет в Ростовской области

Posted 17 апреля 2019, 09:18
Published 17 апреля 2019, 09:18
Modified 17 сентября 2022, 15:58
Updated 17 сентября 2022, 15:58
Более 200 бойцов студенческих отрядов окажут адресную помощь ветеранам. Кроме того, участники акции приведут в порядок мемориалы и братские захоронения.
Приоритетным направлением «Южного десанта» станет патриотическое воспитание молодежи, в рамках которого в школах проведут беседы.
Первый этап акции продлится с 18 по 27 апреля, за это время десант посетит Ростов, Азов, Волгодонск, Гуково, Новочеркасск, Таганрог, Азовский, Кагальницкий, Багаевский, Целинский, Песчанокопский, Егорлыкский, Сальский, Зерноградский, Веселовский, Аксайский, Волгодонский, Миллеровский, Чертковский, Красносулинский и Белокалитвинский районы.
Кроме того, 2 мая в рамках «Южного десанта» пройдет субботник на «Самбекских высотах», участниками которого станут более 500 человек.