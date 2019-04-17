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Posted 17 апреля 2019, 08:38

Published 17 апреля 2019, 08:38

Modified 1 октября, 14:31

Updated 1 октября, 14:31

Семена за билет на электричку могут получить жители Ростова

17 апреля 2019, 08:38
На железнодорожном вокзале Ростов-Пригородный с 19 апреля стартует акция «Вместе на дачу», сообщил пресс-центр СКППК.

В рамках акции с 19 по 21 апреля за единовременную покупку билетов на электричку в оба конца можно будет получить пакетик семян. Подарки будут выдавать в билетных кассах вокзала.

Отмечается, что количество подарков ограничено.

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