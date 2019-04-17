В реку Дон выпустили 90 тыс мальков сазана и толстолобика

Posted 17 апреля 2019, 12:44
Published 17 апреля 2019, 12:44
Modified 1 октября, 13:33
Updated 1 октября, 13:33
Сотрудники научного центра аквакультуры «Взморье» выпустили в реку 50 тысяч штук молоди сазана и 40 тысяч штук мальков толстолобика.
Молодь регулярно выпускают для возмещения ущерба, нанесенного водоемам при осуществлении хозяйственной деятельности.
Мальков промысловых рыб специально для этих целей выращивают на рыбоводных предприятиях региона. Всего за 2018 год в Азово-Черноморский бассейн выпустили шесть миллиардов мальков рыб ценных пород.
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