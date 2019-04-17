rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 апреля 2019, 15:27

Published 17 апреля 2019, 15:27

Modified 17 сентября 2022, 16:00

Updated 17 сентября 2022, 16:00

Застройку территории старого аэропорта Ростова отложили

17 апреля 2019, 15:27
План по застройке территории старого аэропорта Ростова-на-Дону отложили на неопределённый срок, сообщила на встрече с журналистами в среду замглавы администрации города по экономике Светлана Камбулова.

На данный момент единственная заявка на застройку территории старого аэропорта Ростова поступила от принадлежащей бизнесмену Виктора Вексельберга ООО «Аэро-Сити». Однако в планах компании не было достаточного количества объектов социальной инфраструктуры, поэтому городские власти отказали организации.

«Официально от компании не поступало повторных заявок по устранению замечаний о количестве соцобъектов», — сообщила Камбулова.

Конкурс по реновации территории могут объявить уже в этом году.

На месте старого аэропорта планируется построить за ближайшие 20 лет новый район, здесь будут проживать до 100 тысяч человек.

Материалы по теме
Ростовчанин попросил построить метро вместо точечной застройкиВ Ростове продают землю под застройку за 195 млн руб
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика