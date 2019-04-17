Застройку территории старого аэропорта Ростова отложили

Posted 17 апреля 2019, 15:27
Published 17 апреля 2019, 15:27
Modified 17 сентября 2022, 16:00
Updated 17 сентября 2022, 16:00
На данный момент единственная заявка на застройку территории старого аэропорта Ростова поступила от принадлежащей бизнесмену Виктора Вексельберга ООО «Аэро-Сити». Однако в планах компании не было достаточного количества объектов социальной инфраструктуры, поэтому городские власти отказали организации.
«Официально от компании не поступало повторных заявок по устранению замечаний о количестве соцобъектов», — сообщила Камбулова.
Конкурс по реновации территории могут объявить уже в этом году.
На месте старого аэропорта планируется построить за ближайшие 20 лет новый район, здесь будут проживать до 100 тысяч человек.