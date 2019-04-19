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Лукашенко назвал три главных столпа развития Белоруссии

19 апреля 2019, 11:55
Фото: kremlin.ru
В своем послании гражданам Белоруссии и Нацсобранию президент республики Александр Лукашенко озвучил три столпа, на которых строится курс развития страны.

В качестве ключевых приоритетов развития Белоруссии Лукашенко выделил благополучие населения страны, мирную внешнюю политику и национальную безопасность. Об этом 19 апреля сообщило агентство RNS.

Кроме того, белорусский лидер заявил, что руководство страны не будет идти на компромиссы в вопросах суверенитета и безопасности во внутренней и внешней политике.

Лукашенко подчеркнул, что республика уже переживала периоды раскола, и теперь, как никогда раньше, ценит свое единство.

Отдельно он подчеркнул заслугу и героизм народа, который противостоял оккупантам во время Второй мировой войны.

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