Частным перевозчикам запретят ездить по автобусным маршрутам на Дону

Posted 20 апреля 2019, 11:26
Published 20 апреля 2019, 11:26
Modified 17 сентября 2022, 16:00
Updated 17 сентября 2022, 16:00
В пятницу, 19 апреля, во время выездного совещания в Ростовской области обсуждался вопрос, касающийся работы легальных перевозчиков по автобусным маршрутам. По словам главы Орловского района Юрия Харенко, минтрансу региона необходимо ужесточить контроль за «серыми» предприятиями. «Они выходят на рейс, а потом мы получаем гибель людей», - подчеркнул Харенко.
Как сообщил Сергей Ушаков, в Ростовской области строго следят за пассажирскими перевозками. Так, в каждом транспорте установлены тахографы, с помощью которых удается отследить работу каждого водителя. Однако есть проблема с заказными перевозками.
«Мы сейчас готовим проект постановления, в ближайшие два месяца, надеюсь, примем его, о запрете работы частных перевозчиков, которые выполняют регулярные рейсы. Это касается автобусов», - сообщил Ушаков.