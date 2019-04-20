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Posted 20 апреля 2019, 11:26

Published 20 апреля 2019, 11:26

Modified 17 сентября 2022, 16:00

Updated 17 сентября 2022, 16:00

Частным перевозчикам запретят ездить по автобусным маршрутам на Дону

20 апреля 2019, 11:26
В Ростовской области планируют запретить частным перевозчикам осуществлять регулярные автобусные рейсы, сообщил заместитель министра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков.

В пятницу, 19 апреля, во время выездного совещания в Ростовской области обсуждался вопрос, касающийся работы легальных перевозчиков по автобусным маршрутам. По словам главы Орловского района Юрия Харенко, минтрансу региона необходимо ужесточить контроль за «серыми» предприятиями. «Они выходят на рейс, а потом мы получаем гибель людей», - подчеркнул Харенко.

Как сообщил Сергей Ушаков, в Ростовской области строго следят за пассажирскими перевозками. Так, в каждом транспорте установлены тахографы, с помощью которых удается отследить работу каждого водителя. Однако есть проблема с заказными перевозками.

«Мы сейчас готовим проект постановления, в ближайшие два месяца, надеюсь, примем его, о запрете работы частных перевозчиков, которые выполняют регулярные рейсы. Это касается автобусов», - сообщил Ушаков.

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