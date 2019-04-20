Частным перевозчикам запретят ездить по автобусным маршрутам на Дону

В пятницу, 19 апреля, во время выездного совещания в Ростовской области обсуждался вопрос, касающийся работы легальных перевозчиков по автобусным маршрутам. По словам главы Орловского района Юрия Харенко, минтрансу региона необходимо ужесточить контроль за «серыми» предприятиями. «Они выходят на рейс, а потом мы получаем гибель людей», - подчеркнул Харенко.