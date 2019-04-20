Полиция проверяет инцидент с массовой порчей автомобилей в Таганроге

В соцсетях очевидцы рассказали о том, что во дворе дома на улице Свободы, в районе Кулинарного техникума, неизвестные испортили шесть припаркованных машин. В двух машинах, по словам свидетелей, кирпичом были выбиты стекла. Кроме того, шесть автомобилей облиты белой краской. В полиции подтвердили информацию о том, что шесть машин были испорчены, однако в МВД поступило заявление от одного потерпевшего.