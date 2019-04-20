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Posted 20 апреля 2019, 16:06

Published 20 апреля 2019, 16:06

Modified 17 сентября 2022, 16:00

Updated 17 сентября 2022, 16:00

Полиция проверяет инцидент с массовой порчей автомобилей в Таганроге

20 апреля 2019, 16:06
Полиция Ростовской области проводит проверку по заявлению потерпевшего о порче автомобиля в Таганроге, сообщил RostovGazeta представитель пресс-центра ГУ МВД по региону.

В соцсетях очевидцы рассказали о том, что во дворе дома на улице Свободы, в районе Кулинарного техникума, неизвестные испортили шесть припаркованных машин. В двух машинах, по словам свидетелей, кирпичом были выбиты стекла. Кроме того, шесть автомобилей облиты белой краской. В полиции подтвердили информацию о том, что шесть машин были испорчены, однако в МВД поступило заявление от одного потерпевшего.

«Проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — отметили в ведомстве.

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