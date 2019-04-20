rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Полиция проверяет инцидент с массовой порчей автомобилей в Таганроге

20 апреля 2019, 16:06
Фото: Ксения Александрова-Писковец / Таганрогское ДПС
Полиция Ростовской области проводит проверку по заявлению потерпевшего о порче автомобиля в Таганроге, сообщил RostovGazeta представитель пресс-центра ГУ МВД по региону.

В соцсетях очевидцы рассказали о том, что во дворе дома на улице Свободы, в районе Кулинарного техникума, неизвестные испортили шесть припаркованных машин. В двух машинах, по словам свидетелей, кирпичом были выбиты стекла. Кроме того, шесть автомобилей облиты белой краской. В полиции подтвердили информацию о том, что шесть машин были испорчены, однако в МВД поступило заявление от одного потерпевшего.

«Проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — отметили в ведомстве.

Материалы по теме
Неизвестные облили машину зеленкой в РостовеДрузья облили мужчину бензином и подожгли под Ростовом Неизвестные облили краской и разбили шесть авто в Таганроге
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28