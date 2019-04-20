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Posted 20 апреля 2019, 13:11

Published 20 апреля 2019, 13:11

Modified 17 сентября 2022, 16:00

Updated 17 сентября 2022, 16:00

Продажи квартир стартовали в литере 1 мкрн «Горгиппия» в Анапе

20 апреля 2019, 13:11
В Анапе стартовали продажи квартир в литере № 1 микрорайона «Горгиппия», сообщил пресс-центр «ВКБ-Новостройки».

Это уже пятый дом второй очереди микрорайона, полный ввод в эксплуатацию которого запланировали на третий квартал 2020 года. Литер № 1 представляет собой яркий 16-этажный дом с современным вентилируемым фасадом, который помогает поддерживать в квартирах комфортную температуру воздуха. Технология позволяет значительно экономить на обогреве и охлаждении жилья. Кроме того, в доме панорамные окна, витражное остекление и ремонт улучшенного качества. Покупатели смогут въехать в свои квартиры сразу после сдачи объекта.

В доме можно выбрать квартиру на любой вкус и финансовые возможности — от студии площадью 25 квадратных метров до трехкомнатных апартаментов в 81 квадратный метр.

Микрорайон «Горгиппия» находится в восточной части Анапы, граничит с высоким берегом. Всего в тихом спальном районе со всей необходимой инфраструктурой расположены 49 жилых домов. Прилегающая территория благоустроены, в микрорайоне есть аллеи, фонтаны, бульвары до самого моря, до которого всего 1.5 километра. Рядом с микрорайоном находится торговый центр «Красная площадь» и выезд на курортные поселки Утриш и Сукко.

Согласно проведенному исследованию, Анапа самый чистый город в России, жить в котором одно удовольствие.Купить квартиру в «Горгиппии» можно в ипотеку или с привлечением материнского капитала, отдельным категориям граждан предоставляются скидки. Застройщиком микрорайона является ООО «Кубань-Строй».

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