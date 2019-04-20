Продажи квартир стартовали в литере 1 мкрн «Горгиппия» в Анапе

Это уже пятый дом второй очереди микрорайона, полный ввод в эксплуатацию которого запланировали на третий квартал 2020 года. Литер № 1 представляет собой яркий 16-этажный дом с современным вентилируемым фасадом, который помогает поддерживать в квартирах комфортную температуру воздуха. Технология позволяет значительно экономить на обогреве и охлаждении жилья. Кроме того, в доме панорамные окна, витражное остекление и ремонт улучшенного качества. Покупатели смогут въехать в свои квартиры сразу после сдачи объекта.