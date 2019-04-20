Продажи квартир стартовали в литере 1 мкрн «Горгиппия» в Анапе

Posted 20 апреля 2019, 13:11
Published 20 апреля 2019, 13:11
Modified 17 сентября 2022, 16:00
Updated 17 сентября 2022, 16:00
Это уже пятый дом второй очереди микрорайона, полный ввод в эксплуатацию которого запланировали на третий квартал 2020 года. Литер № 1 представляет собой яркий 16-этажный дом с современным вентилируемым фасадом, который помогает поддерживать в квартирах комфортную температуру воздуха. Технология позволяет значительно экономить на обогреве и охлаждении жилья. Кроме того, в доме панорамные окна, витражное остекление и ремонт улучшенного качества. Покупатели смогут въехать в свои квартиры сразу после сдачи объекта.
В доме можно выбрать квартиру на любой вкус и финансовые возможности — от студии площадью 25 квадратных метров до трехкомнатных апартаментов в 81 квадратный метр.
Микрорайон «Горгиппия» находится в восточной части Анапы, граничит с высоким берегом. Всего в тихом спальном районе со всей необходимой инфраструктурой расположены 49 жилых домов. Прилегающая территория благоустроены, в микрорайоне есть аллеи, фонтаны, бульвары до самого моря, до которого всего 1.5 километра. Рядом с микрорайоном находится торговый центр «Красная площадь» и выезд на курортные поселки Утриш и Сукко.
Согласно проведенному исследованию, Анапа самый чистый город в России, жить в котором одно удовольствие.Купить квартиру в «Горгиппии» можно в ипотеку или с привлечением материнского капитала, отдельным категориям граждан предоставляются скидки. Застройщиком микрорайона является ООО «Кубань-Строй».