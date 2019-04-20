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В Ростовской области камеры на дорогах выявили в 2 раза больше нарушений

20 апреля 2019, 12:26
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в 2018 году с помощью камер фотовидеофиксации на дорогах удалось локализовать 195 из 215 мест концентрации ДТП, сообщил заместитель министра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков.

В пятницу, 19 апреля, в Ростовской области прошло выездное совещание по вопросам, связанным с развитием дорожного хозяйства региона и принятием мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

«На основе данных, полученных с приборов фотовидеофиксации в первом квартале текущего года, было вынесено 385 тысяч постановлений об административных правонарушениях, что на 177% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», - сообщил Ушаков.

По его словам, в 2018 году в регионе имелось 215 мест концентрации ДТП, где требовалась установка комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил ПДД.

«В результате применения камер удалось локализовать 195 таких мест», - подчеркнул Ушаков.

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