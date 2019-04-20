В Ростовской области камеры на дорогах выявили в 2 раза больше нарушений

В пятницу, 19 апреля, в Ростовской области прошло выездное совещание по вопросам, связанным с развитием дорожного хозяйства региона и принятием мер по обеспечению безопасности дорожного движения.
«На основе данных, полученных с приборов фотовидеофиксации в первом квартале текущего года, было вынесено 385 тысяч постановлений об административных правонарушениях, что на 177% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», - сообщил Ушаков.
По его словам, в 2018 году в регионе имелось 215 мест концентрации ДТП, где требовалась установка комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил ПДД.
«В результате применения камер удалось локализовать 195 таких мест», - подчеркнул Ушаков.