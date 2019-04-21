Гендиректора компании осудили в Ростове за аферы на 27 млн руб

«Фигурант вместе с главным бухгалтером предоставил в налоговую фиктивные документы. В них содержалась недостоверная информация о стоимости приобретенной линии для изготовления стальных сварных труб», — сказано в сообщении.
После этого мужчина попросил вернуть сумму возмещения НДС. В результате ему перечислили более 27,8 миллиона рублей.
По факту мошенничества завели уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к 2 годам и 4 месяцам колонии.
Главный бухгалтер получила такой же срок. Осужденных также оштрафовали на 700 тысяч рублей.