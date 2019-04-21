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Гендиректора компании осудили в Ростове за аферы на 27 млн руб

21 апреля 2019, 06:49
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону суд приговорил к реальному сроку заключения гендиректора компании «ИМЗ», который обманул налоговую на крупную сумму, сообщает Кировский райсуд города.

«Фигурант вместе с главным бухгалтером предоставил в налоговую фиктивные документы. В них содержалась недостоверная информация о стоимости приобретенной линии для изготовления стальных сварных труб», — сказано в сообщении.

После этого мужчина попросил вернуть сумму возмещения НДС. В результате ему перечислили более 27,8 миллиона рублей.

По факту мошенничества завели уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к 2 годам и 4 месяцам колонии.

Главный бухгалтер получила такой же срок. Осужденных также оштрафовали на 700 тысяч рублей.

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#Новости#Происшествия
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