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В России названа средняя цена комплекта летней резины

22 апреля 2019, 16:37
Фото: pxhere.com
В России средняя стоимость летнего комплекта шин на доске объявлений «Юла» увеличилась в текущем году на девять процентов, в сравнении с прошлым годом, составив семь с половиной тысяч рублей.

Газета «Известия» пишет, что по мнению экспертов, чаще всего россияне интересуются сменой резины с первых чисел апреля: на этот период пришлось преимущественное количество поисковых запросов.

Отмечается, что дороже всего летняя резина выйдет жителям Москвы — 9,8 тыс. рублей. Кроме того, высокие цены зарегистрированы в Абакане (9,5 тыс. рублей), Ульяновске (8,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге и Иркутске (по 8,3 тыс. рублей). Дешевле всего поменять резину стоит в Саратове (5,2 тыс. рублей), Ростове-на-Дону и Тольятти (по 6,1 тыс. рублей).

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