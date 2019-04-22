В России названа средняя цена комплекта летней резины

В России средняя стоимость летнего комплекта шин на доске объявлений «Юла» увеличилась в текущем году на девять процентов, в сравнении с прошлым годом, составив семь с половиной тысяч рублей.

Газета «Известия» пишет, что по мнению экспертов, чаще всего россияне интересуются сменой резины с первых чисел апреля: на этот период пришлось преимущественное количество поисковых запросов. Отмечается, что дороже всего летняя резина выйдет жителям Москвы — 9,8 тыс. рублей. Кроме того, высокие цены зарегистрированы в Абакане (9,5 тыс. рублей), Ульяновске (8,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге и Иркутске (по 8,3 тыс. рублей). Дешевле всего поменять резину стоит в Саратове (5,2 тыс. рублей), Ростове-на-Дону и Тольятти (по 6,1 тыс. рублей).