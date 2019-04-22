В Ростовскую область из Украины пытались ввезти 43 пачки разной валюты

Россияне на Renault Megane пересекали границу со стороны Украины, при этом сразу проследовали к «зеленому коридору».
При досмотре транспортного средства таможенники заподозрили наличие спрятанных предметов, в итоге под ковриками пассажирского и водительского сиденья, а также под задними креслами обнаружили большое количество незадекларированной валюты. Еще две пачки денег нашли в рюкзаке в багажнике.
У мужчин изъяли 346 тысяч российских рублей, 709.38 тысячи украинских гривен, 3.12 тысячи евро и более 35 тысяч американских долларов.
Отмечается, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.