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В Ростовскую область из Украины пытались ввезти 43 пачки разной валюты

22 апреля 2019, 09:23
Фото: yutu.customs.ru
Жителей Курской области задержали на пропускном посту Матвеев Курган Ростовской области с 43 пачками незадекларированной валюты разных стран, сообщило ЮТУ.

Россияне на Renault Megane пересекали границу со стороны Украины, при этом сразу проследовали к «зеленому коридору».

При досмотре транспортного средства таможенники заподозрили наличие спрятанных предметов, в итоге под ковриками пассажирского и водительского сиденья, а также под задними креслами обнаружили большое количество незадекларированной валюты. Еще две пачки денег нашли в рюкзаке в багажнике.

У мужчин изъяли 346 тысяч российских рублей, 709.38 тысячи украинских гривен, 3.12 тысячи евро и более 35 тысяч американских долларов.

Отмечается, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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#Новости#Происшествия
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