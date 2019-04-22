Застройщик ЖК «Сердце Ростова» задолжал сотрудникам по зарплате

Posted 22 апреля 2019, 14:16
Published 22 апреля 2019, 14:16
Modified 17 сентября 2022, 16:00
Updated 17 сентября 2022, 16:00
Долг перед 12 сотрудниками превысил 280 тысяч рублей. Нарушения выявили во время проверки.
«Также сотрудников допускали к работе без надлежащего оформления трудовых договоров прохождения медосмотров. За сверхурочный труд они получали зарплату «в конвертах», — пояснили в прокуратуре.
От руководителя компании потребовали устранить нарушения. В результате долги перед работниками погасили.
Кроме того, должностное и юрлицо привлекли к административной ответственности. Размер штрафа составил 225 тысяч рублей.