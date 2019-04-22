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Posted 22 апреля 2019, 14:16

Published 22 апреля 2019, 14:16

Modified 17 сентября 2022, 16:00

Updated 17 сентября 2022, 16:00

Застройщик ЖК «Сердце Ростова» задолжал сотрудникам по зарплате

22 апреля 2019, 14:16
Сюжет
Эксклюзив
Компания «Арт-Строй», которая является застройщиком жилого комплекса «Сердце Ростова» не платила зарплату 12 сотрудникам, сообщает региональная прокуратура.

Долг перед 12 сотрудниками превысил 280 тысяч рублей. Нарушения выявили во время проверки.

«Также сотрудников допускали к работе без надлежащего оформления трудовых договоров прохождения медосмотров. За сверхурочный труд они получали зарплату «в конвертах», — пояснили в прокуратуре.

От руководителя компании потребовали устранить нарушения. В результате долги перед работниками погасили.

Кроме того, должностное и юрлицо привлекли к административной ответственности. Размер штрафа составил 225 тысяч рублей.

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#Эксклюзив#Новости
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