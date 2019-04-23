Хуруджи поборется за пост руководителя Ростова

Posted 23 апреля 2019, 14:14
Published 23 апреля 2019, 14:14
Modified 1 октября, 15:05
Updated 1 октября, 15:05
Партия приняла решение выдвинуть Хуруджи на пост сити-менеджера. Сейчас ожидаем назначения даты конкурса для подачи документов, мы надеемся, что наш кандидат будет поддержан местными жителями и депутатами», — сообщил зампредседателя партии Виктор Звагельский.
Во вторник стало известно, что по собственному желанию со своего поста ушел глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.
Напомним, энергетик Хуруджи попал под уголовное преследование со стороны МРСК Юга и находился длительное время в СИЗО. Следствие сообщало о хищении в 500 миллионов рублей. Позже предпринимателя выпустили и теперь он занимается защитой бизнесменов в статусе омбудсмена.
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