Хуруджи поборется за пост руководителя Ростова

Напомним, энергетик Хуруджи попал под уголовное преследование со стороны МРСК Юга и находился длительное время в СИЗО. Следствие сообщало о хищении в 500 миллионов рублей. Позже предпринимателя выпустили и теперь он занимается защитой бизнесменов в статусе омбудсмена.