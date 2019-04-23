На Дону создадут животноводческий кластер на базе компаний-банкротов

Голубев уверен, что птицеводство обладает хорошим потенциалом для роста экспорта. Он попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева поддержать эту инициативу и провести соответствующее совещание.
Отмечается, что Патрушев поручил подготовить такую встречу.
«В данный момент на предприятиях „Белая птица“ и „Евродон“ остановлено производство. На их базе можно создать кластер мощностью более 200 тысяч тонн мяса», — пояснил Голубев.
Он добавил, что уже есть компания, которая готова реализовать проект.