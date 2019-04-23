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На Дону создадут животноводческий кластер на базе компаний-банкротов

23 апреля 2019, 14:09
Фото: pxhere.com
Глава Ростовской области Василий Голубев предложил создать в регионе животноводческий экспортный кластер, сообщает правительство региона.

Голубев уверен, что птицеводство обладает хорошим потенциалом для роста экспорта. Он попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева поддержать эту инициативу и провести соответствующее совещание.

Отмечается, что Патрушев поручил подготовить такую встречу.

«В данный момент на предприятиях „Белая птица“ и „Евродон“ остановлено производство. На их базе можно создать кластер мощностью более 200 тысяч тонн мяса», — пояснил Голубев.

Он добавил, что уже есть компания, которая готова реализовать проект.

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#Новости#Экономика
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