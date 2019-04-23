Российский турнир по пляжному волейболу состоится в Ростове в июне

С 14 по 16 июня в парке «Левобережный» пройдет турнир по пляжному волейболу «Ростов-на-Дону КОМУС FEST». Ожидается, что в спортивном празднике примут участие более 250 команд из разных уголков России, а общее число участников может превысить 500 человек. При этом сообщается, что призовой фонд соревнований составит 500 тысяч рублей.
«На время проведения фестиваля пляж парка «Левобережный» станет спортивной и развлекательной площадкой как ростовчан, так для гостей и участников соревнований. Зрители соревнований смогут не только понаблюдать за игрой спортсменов, но и поучаствовать в различных конкурсах, посетить зоны активностей для гостей», — сказано в сообщении.