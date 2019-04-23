Стоимость главного угощения Пасхи посчитали в Ростовской области

По аналогии с «индексом Биг-Мака», разработанного около четверти века в США для оценки покупательской способности, RostovGazeta составила свой индекс пасхального кулича. За основу был взят традиционный рецепт сладкого пасхального угощения, для которого понадобится 0,5 литра молока, один килограмм пшеничной муки, шесть яиц, 200 граммов сливочного масла, 300 граммов изюма, 300 граммов сахара. Для приготовления глазури также потребуется еще два белка и 100 граммов сахарной пудры. Из указанного количества ингредиентов получается четыре кулича и более, в зависимости от размеров формы.