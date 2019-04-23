Стоимость главного угощения Пасхи посчитали в Ростовской области

Пасхальный Биг-Мак
По аналогии с «индексом Биг-Мака», разработанного около четверти века в США для оценки покупательской способности, RostovGazeta составила свой индекс пасхального кулича. За основу был взят традиционный рецепт сладкого пасхального угощения, для которого понадобится 0,5 литра молока, один килограмм пшеничной муки, шесть яиц, 200 граммов сливочного масла, 300 граммов изюма, 300 граммов сахара. Для приготовления глазури также потребуется еще два белка и 100 граммов сахарной пудры. Из указанного количества ингредиентов получается четыре кулича и более, в зависимости от размеров формы.
Согласно информации, опубликованной в Единой базе статистических данных, совокупная стоимость всех указанных ингредиентов в Ростовской области составляет 304,5 рубля, а стоимость одного кулича равна 76,16 рублям.
По сравнению с весной 2018 года стоимость приготовления куличей выросла всего на 0,7% или на 0,29 рубля. Значительный рост цен на сахар (+27,7%), яйца (+16,4%) и муку (+10,8%) нивелировался снижением стоимости других продуктов. Сливочное масло подешевело на 12,5%, а сухофрукты и изюм — на 1,6%.
Накрываем на стол
Кроме выпечки и куличей, пасхальный стол, как правило, украшают крашенные яйца и творожные пасхи. Дарить на Пасху окрашенные в красный цвет яйца — древний обычай. В христианстве яйцо толкуется как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Сейчас многие хозяйки для окраски яиц используют специальные пищевые красители, тем не менее, одним из самых популярных способов остается использование луковой шелухи.
Десяток яиц обойдется жителям Ростовской области в 63,27 рубля, что на 8,93 рубля дороже, чем годом ранее.
Для приготовления творожной пасхи традиционно используется один килограмм жирного творога, 150 граммов сметаны, 150 граммов сахарного песка, 200 граммов сливочного масла, три куриных яйца, а также 200 граммов различных сухофруктов, цукатов или изюма. Стоимость такого блюда, исходя из средних цен на прилавках Ростовской области, составляет 473,84 рубля. За год этот показатель практически не изменился (+0,2%).
Бюджетный донской кулич
Стоимость и кулича, и всего пасхального праздничного стола в Ростовской области оказалась заметно ниже, чем в среднем по регионам Южного федерального округа и по России.
Так, средняя цена одного кулича в ЮФО составляет 84,21 рубля, что на 10,5% дороже, чем в донском регионе. За год пасхальная выпечка подорожала на 8,2%. Приготовление творожной пасхи обойдется жителям Юга России в 515,58 рубля, что на 41,74 рубля дороже, чем в Ростовской области. По сравнению с 2018 годом стоимость выросла на 5,8%
А вот за десяток яиц хозяйки в ЮФО в среднем отдадут 62,16 рубля, что на 16,4% больше, чем годом ранее. На прилавках Ростовской области средняя цена за десяток яиц на 1,11 рубля оказалась выше.
В среднем по России выпечка кулича обойдется на 16 рублей дороже, чем весной прошлого года — в 87,95 рубля за штуку, приготовление творожной пасхи — в 558,65 рубля, что на 10% дороже, чем в 2018 году. Яйца подорожали на 10,6%, десяток обойдется в 64,12 рубля.