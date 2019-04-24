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Байден может принять участие в президентской гонке

24 апреля 2019, 13:33
Фото: pxhere.com
Бывший американский вице-президент Джо Байден намерен участвовать в выборах главы государства в 2020 году.

Так, пишет газета «Известия», что Байден может объявить о своем участии в президентской гонке в четверг в видеообращении, после чего в понедельник выступить в Питтсбурге на встрече с представителями профсоюзов.

Отмечается, что политик работал в команде 44-го президента США Барака Обамы. Кроме того, он уже участвовал в выборах главы государства в 1988 году и в 2008 году, при этом сняв свою кандидатуру оба раза.

О намерениях Байдена участвовать в выборах президента стало известно в марте. Однако, официальных объявлений политики не дал.

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