Байден может принять участие в президентской гонке

Так, пишет газета «Известия», что Байден может объявить о своем участии в президентской гонке в четверг в видеообращении, после чего в понедельник выступить в Питтсбурге на встрече с представителями профсоюзов.
Отмечается, что политик работал в команде 44-го президента США Барака Обамы. Кроме того, он уже участвовал в выборах главы государства в 1988 году и в 2008 году, при этом сняв свою кандидатуру оба раза.
О намерениях Байдена участвовать в выборах президента стало известно в марте. Однако, официальных объявлений политики не дал.