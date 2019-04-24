Кто кого: «Антверпен — Стандард»

«Антверпен» на третьем месте в таблице с 35 очками. Команда набрала серьезный ход и претендует на зону Лиги чемпионов. Если «Антверпен» продолжит так же, как и в последние туры, то все возможно. Единственное поражение в плей-офф случилось в матче против «Стандарда» на его поле. Соперник был сильнее и нанес поражение 1-3. После этого пошла удачная полоса. Лиор Рафаелов забил в ворота «Генка», и позволил своей команде победить 1-0. Виктория над «Андерлехтом» 2-1 далась нелегко, решающий мяч был забит на 84-й минуте. Также с минимальным перевесом был обыгран «Гент» 2-1, и вновь «Антверпен» все решил ближе к концу. На этот раз победной стала 82-я минута. А вот встреча с «Брюгге», несмотря на обилие голевых моментов, не принесла забитых мячей.