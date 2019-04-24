Кто кого: «Антверпен — Стандард»

«Антверпен» показывает отличную игру в плей-офф, и в очередном туре дома в пятницу 26 апреля примет «Стандард». Обе команды стремятся занять место в зоне еврокубков. Между ними сейчас два очка, и в случае победы, гости смогут обойти оппонента. «Антверпен» в трех очках от Брюгге и может догнать клуб, занимающий второе место в таблице.
«Антверпен»
«Антверпен» на третьем месте в таблице с 35 очками. Команда набрала серьезный ход и претендует на зону Лиги чемпионов. Если «Антверпен» продолжит так же, как и в последние туры, то все возможно. Единственное поражение в плей-офф случилось в матче против «Стандарда» на его поле. Соперник был сильнее и нанес поражение 1-3. После этого пошла удачная полоса. Лиор Рафаелов забил в ворота «Генка», и позволил своей команде победить 1-0. Виктория над «Андерлехтом» 2-1 далась нелегко, решающий мяч был забит на 84-й минуте. Также с минимальным перевесом был обыгран «Гент» 2-1, и вновь «Антверпен» все решил ближе к концу. На этот раз победной стала 82-я минута. А вот встреча с «Брюгге», несмотря на обилие голевых моментов, не принесла забитых мячей.
«Стандард»
«Стандард» на четвертой позиции, набрав 33 очка. Стоит отметить, что одна из игр «Стандарда» была прервана, и команда имеет на один сыгранный матч меньше, чем ее соперники. Старт плей-офф вышел удачным, однако затем начались трудности. Две голевые передачи в исполнении Рэзвана Марина принесли «Стандарду» победу над «Антверпеном» 3-1. Успешно сложился и матч против «Гента», победа 2-1, а Марин забил победный гол. Полный провал случился в Брюгге, где льежский клуб потерпел разгромное поражение 0-4. После этого и произошел тот самый скандальный матч против «Андерлехта», который прервали из-за беспорядков на трибунах. А ведь «Стандард» вел 2-0, и имел численный перевес, в связи с удалением в составе соперника. Поединок против «Генка» завершился поражением 1-3, но «Стандард» создал массу опасных моментов, подвела лишь реализация. Нельзя сказать, что команда заслужила поражение, смотрелась она точно не хуже оппонента.
Прошлые встречи
В пяти последних очных встречах команды одержали по одной победе, и трижды была ничья. В первом туре плей-офф «Стандард» на своем поле переиграл «Антверпен» 3-1.