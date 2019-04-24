Опасные «Нью-Джерси» обнаружили активисты на пяти ростовских улицах

«Небезопасные бетонные блоки не соответствуют чертежам, указанным в контракте на ремонт дорог. Так, на улице Стадионной у 70% элементов ограждений оказались дефекты в виде отслаивания», — пояснили активисты.
Они добавили, что блоки оказались разные по толщине. Их смысл заключает в том, чтобы не допустить выезд автомобиля на встречку. Они должны быть соединены замком, чтобы при аварии транспорт их не перевернул.
На проспекте Михаила Нагибина блоки также оказались не соединены между собой. А высота ограждений была ниже, чем надо.
«Деньги перечисляли на обеспечение безопасности, а получилось наоборот. Почти во всех конкурсах участвовал только один подрядчик, что исключает конкуренцию», — отметили общественники.
Они добавили, что все материалы передадут в прокуратуру.