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Опасные «Нью-Джерси» обнаружили активисты на пяти ростовских улицах

24 апреля 2019, 12:55
Фото: Медиахолдинг1Mi / RostovGazeta
В Ростове-на-Дону на нескольких улицах оказались несоответствующие нормам дорожные ограждения типа «Нью-Джерси», сообщили общественники.

«Небезопасные бетонные блоки не соответствуют чертежам, указанным в контракте на ремонт дорог. Так, на улице Стадионной у 70% элементов ограждений оказались дефекты в виде отслаивания», — пояснили активисты.

Они добавили, что блоки оказались разные по толщине. Их смысл заключает в том, чтобы не допустить выезд автомобиля на встречку. Они должны быть соединены замком, чтобы при аварии транспорт их не перевернул.

На проспекте Михаила Нагибина блоки также оказались не соединены между собой. А высота ограждений была ниже, чем надо.

«Деньги перечисляли на обеспечение безопасности, а получилось наоборот. Почти во всех конкурсах участвовал только один подрядчик, что исключает конкуренцию», — отметили общественники.

Они добавили, что все материалы передадут в прокуратуру.

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