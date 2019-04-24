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Posted 24 апреля 2019, 08:22

Published 24 апреля 2019, 08:22

Modified 1 октября, 12:51

Updated 1 октября, 12:51

Первый исправительный центр заработал в Ростовской области

24 апреля 2019, 08:22
В Батайске Ростовской области начал работу первый исправительный центр для осужденных, сообщило региональное ГУФСИН.

Центр рассчитан на 40 мужчин, приговоренных к исправительным работам, первые осужденные прибыли в начале апреля.

Действующее законодательство предусматривает, чтобы приговоренные к исправительным работам проживали в специализированном центре и работали на территории муниципалитета. В здании центра сделали ремонт, оборудовали всем необходимым для жизни и современными средствами надзора и контроля.

С предприятиями Батайска центр заключил 9 соглашений, первые осужденные пошли работать на обувную фабрику. Из заработной платы осужденных в пользу государства удерживают от 5% до 20% от общей суммы.

#Общество#Новости
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