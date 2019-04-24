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Проезд ограничат на день в Ростове из-за футбольного матча

24 апреля 2019, 05:57
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону 15 мая ограничат движение на нескольких улицах из-за футбольного матча, рассказали в мэрии.

Проезд перекроют с 16.30 мск до 23.00 по автодороге съезда с Южного подъезда к городу на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной.

С 15.00 до 23.00 закроют движение по дороге западного и восточного пешеходно-транспортного проезда стадиона «Ростов-Арена».

В этот день сыграют клубы «Ростов» и «Локомотив». Встреча пройдет в рамках полуфинала Кубка России.

Эти же команды участвуют в чемпионате России. «Локомотив» находится в тройке лидеров, ростовчане располагаются на седьмом месте турнирной таблицы.

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