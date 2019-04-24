Проезд ограничат на день в Ростове из-за футбольного матча

Проезд перекроют с 16.30 мск до 23.00 по автодороге съезда с Южного подъезда к городу на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной.
С 15.00 до 23.00 закроют движение по дороге западного и восточного пешеходно-транспортного проезда стадиона «Ростов-Арена».
В этот день сыграют клубы «Ростов» и «Локомотив». Встреча пройдет в рамках полуфинала Кубка России.
Эти же команды участвуют в чемпионате России. «Локомотив» находится в тройке лидеров, ростовчане располагаются на седьмом месте турнирной таблицы.