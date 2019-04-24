В чате поддержки приложения Yota наконец-то можно сделать «вложение»

Мобильный оператор Yota наконец-то выпустил обновление своего приложения. Теперь пользователям стала доступна долгожданная функция «Приложить файл» в чате с поддержкой.
Обновление затронуло и интерфейс приложения. Теперь на одном экране можно вызвать любую необходимую функцию: пополнить баланс, выбрать новые опции или изменить условия пакета, вызвать чат с поддержкой оператора.
Кроме того, Yota увеличила список приложений, к которым можно подключить безлимитный доступ. В категорию «Мессенджеры» добавлены IMO, WeChat и ICQ, в «Социальные сети» - Tinder и Periscope, в «Видео» - стриминговый сервис Twitch. Также пользователи смогут настроить безлимитный доступ к любому из своих почтовых приложений (Mail.ru, Gmail.com, Yandex.ru, Exchange).
«Мы очень рады предоставить нашим клиентам возможность воспользоваться обновленным мобильным приложением Yota. Уверены, что эта итерация приложения станет максимально удобной и поможет пользователям быстро и без проблем решить любой вопрос. Часть пользователей сможет обновить приложение уже сегодня, до конца апреля обновление станет доступно для всех клиентов Yota», - комментирует директор направления «Смартфон» Yota Артемий Пономарев.