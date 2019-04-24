В чате поддержки приложения Yota наконец-то можно сделать «вложение»

Кроме того, Yota увеличила список приложений, к которым можно подключить безлимитный доступ. В категорию «Мессенджеры» добавлены IMO, WeChat и ICQ, в «Социальные сети» - Tinder и Periscope, в «Видео» - стриминговый сервис Twitch. Также пользователи смогут настроить безлимитный доступ к любому из своих почтовых приложений (Mail.ru, Gmail.com, Yandex.ru, Exchange).