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Posted 24 апреля 2019, 12:51

Published 24 апреля 2019, 12:51

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

В лобовом ДТП в Ростовской области пострадали оба водителя

24 апреля 2019, 12:51
В Белокалитвенском районе Ростовской области в столкновении Renault Master и Suzuki Grand Vitara пострадали оба водителя, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГИБДД по региону.

Авария произошла около 10.30 мск на трассе «Волгоград — Каменск». По предварительным данным, 41-летний водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с Suzuki. За рулем второй иномарки находился 65-летний мужчина.

«В результате аварии оба водителя пострадали и были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в ведомстве.

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