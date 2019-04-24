В топ-10 по РФ вошел сетевой комплекс КБР - "Россети"

По данным NewsTracker ПАО “Россети” намерено в ближайшее время реконструировать 135 километров линий электропередач и установить 40 тысяч современных приборов учета энергии. На эти цели планируется потратить 900 миллионов рублей. Данные меры будут способствовать сокращению потерь энергии до 12%. Сэкономленные за счет этого средства, а это около 131 миллионов рублей пойдут на обновление электросетевого хозяйства в регионе, что позволит повысить уровень жизни простых граждан.