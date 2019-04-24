В топ-10 по РФ вошел сетевой комплекс КБР - "Россети"

Стороны обсудили развитие электросетевого хозяйства региона. При этом глава “Россетей” высоко оценил уровень системы электроснабжения КБР, отметив, что по итогам отопительного сезона «Каббалкэнерго» показало высокие результаты надежности и вошло в десятку лучших в стране. Павел Ливинский подчеркнул, что такого результата удалось достичь благодаря сотрудничеству с региональными властями.
По данным NewsTracker ПАО “Россети” намерено в ближайшее время реконструировать 135 километров линий электропередач и установить 40 тысяч современных приборов учета энергии. На эти цели планируется потратить 900 миллионов рублей. Данные меры будут способствовать сокращению потерь энергии до 12%. Сэкономленные за счет этого средства, а это около 131 миллионов рублей пойдут на обновление электросетевого хозяйства в регионе, что позволит повысить уровень жизни простых граждан.
Кроме того, согласно дорожной карте, которая была разработана при участии Правительства, “Россети” намерены в течение ближайших четырех лет добиться стопроцентного уровня оплаты за электроэнергию в республике КБР.
Как отметил Казбек Коков, республиканские власти поддерживают реформу энергетической отрасли.
В заключении руководитель северокавказского предприятия «Россетей» Виталий Иванов выдвинул предложение о заключении соглашения о долгосрочном сотрудничестве сотрудничестве КБР и «МРСК Северного Кавказа».