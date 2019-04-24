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В топ-10 по РФ вошел сетевой комплекс КБР - "Россети"

24 апреля 2019, 16:49
Фото: rosseti.ru/press
Генеральный директор ПАО “Россети” Павел Ливинский посетил регионы Северного Кавказа и провел совещание с врио главы Кабардино-Балкарской республики Казбеком Коковым, говорится в материале NewsTracker.

Стороны обсудили развитие электросетевого хозяйства региона. При этом глава “Россетей” высоко оценил уровень системы электроснабжения КБР, отметив, что по итогам отопительного сезона «Каббалкэнерго» показало высокие результаты надежности и вошло в десятку лучших в стране. Павел Ливинский подчеркнул, что такого результата удалось достичь благодаря сотрудничеству с региональными властями.

По данным NewsTracker ПАО “Россети” намерено в ближайшее время реконструировать 135 километров линий электропередач и установить 40 тысяч современных приборов учета энергии. На эти цели планируется потратить 900 миллионов рублей. Данные меры будут способствовать сокращению потерь энергии до 12%. Сэкономленные за счет этого средства, а это около 131 миллионов рублей пойдут на обновление электросетевого хозяйства в регионе, что позволит повысить уровень жизни простых граждан.

Кроме того, согласно дорожной карте, которая была разработана при участии Правительства, “Россети” намерены в течение ближайших четырех лет добиться стопроцентного уровня оплаты за электроэнергию в республике КБР.

Как отметил Казбек Коков, республиканские власти поддерживают реформу энергетической отрасли.

В заключении руководитель северокавказского предприятия «Россетей» Виталий Иванов выдвинул предложение о заключении соглашения о долгосрочном сотрудничестве сотрудничестве КБР и «МРСК Северного Кавказа».

#Новости#Общество
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