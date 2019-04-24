Встреча «Кайрат» – «Барселона» пройдет в бескомпромиссной борьбе - эксперт

То, что встреча пройдет в бескомпромиссной борьбе, я даже не сомневаюсь. Повышенный интерес будет не только со стороны средств массовой информации, но и со стороны специалистов по футзалу, так как играют ведущие гранды мирового футзала. Поэтому я думаю, что интерес будет достаточно высокий. Как они сыграют? Трудно сказать. Тут не зависит от того, кто начинает и т.п. Наверное, у кого больше хватит терпения. Кто, может быть, больше преподнесет сопернику сюрпризов. Кого в соперники, как говорится, не ждут. Понятно, что там все друг друга изучают, наблюдают, следят, отмечают для себя какие-то особенности.
Вот здесь очень важно обращать внимание на какие-то неожиданные моменты, может, даже нестандартные розыгрыши, которые немногие специалисты могли видеть, либо не видели вообще.То, что и та, и другая команда обладает исполнителями, мастерами высочайшего класса, это, как говорится, даже и не обсуждается.
Каждая команда сильна в каких-то компонентах. Что-то, может быть, у нее лучше, что-то – похуже. Общий уровень как командной игры, так и уровень индивидуальный – у каждого свой. Это будет интересно, зрелищно. Предсказывать результаты – дело, можно сказать, неблагодарное, по сути, нет никакого резона. Потому что, сами понимаете, в любой момент здесь может все перевернуться с ног на голову, это очень динамичный вид спорта.
Очень важно, как команды сыграют в обороне. Насколько они будут рисковать в атаке. Повторюсь, будет зрелищно, получится такая футбольная коррида.Я предположу, что слишком много голов ждать не придется, но в то же время и счетов 0:0, 1:0 или подобных тоже не будет. Уровень исполнительского мастерства очень высокий, поэтому противостоять такому мастерству порой бывает трудно, очень сложно. Голы будут, я даже не сомневаюсь.
На двоих будет максимум пять, вряд ли больше. С небольшим преимуществом и при условии, что все игроки будут здоровы, в строю, играть, я отдам предпочтение испанской команде. С разницей в один-два мяча «Барселона» выиграет, но не более.