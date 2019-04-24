Встреча «Кайрат» – «Барселона» пройдет в бескомпромиссной борьбе - эксперт

То, что встреча пройдет в бескомпромиссной борьбе, я даже не сомневаюсь. Повышенный интерес будет не только со стороны средств массовой информации, но и со стороны специалистов по футзалу, так как играют ведущие гранды мирового футзала. Поэтому я думаю, что интерес будет достаточно высокий. Как они сыграют? Трудно сказать. Тут не зависит от того, кто начинает и т.п. Наверное, у кого больше хватит терпения. Кто, может быть, больше преподнесет сопернику сюрпризов. Кого в соперники, как говорится, не ждут. Понятно, что там все друг друга изучают, наблюдают, следят, отмечают для себя какие-то особенности.