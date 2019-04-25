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«Футбол для дружбы» объединил полсотни стран

25 апреля 2019, 12:22
Фото: gazprom.ru
Юные послы и тренеры Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» провели тренировки и товарищеские игры в 50 странах мира.

Программа называется «Футбол для дружбы», а сами встречи как раз и приурочены к Международному дню футбола и дружбы, сообщают «Новые известия». Участниками стали 40 тысяч человек, были среди них и политики, и профессиональные спортсмены.

На открытом уроке в Армении, который организовал ФК «Баранц», побывали член Национального собрания Лусине Бадалян, известные журналисты и деятели культуры. И, конечно же, легенды армянского спорта – футболисты Самвел Петросян, Арамис Тоноян и Самвел Касабоглян.

В Узбекистане мастер-класс провел знаменитый судья FIFA и Азиатской конфедерации футбола Равшан Ирматов.

В России местом встречи стал Дом футбола, где бывший игрок национальной сборной, а ныне офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин провел экскурсию.

Сербский футболист Вуядин Савич и шоумен Иван Иванович в рамках программы навестили больных раком детей.

В столице Словении, Любляне, любителей спорта собрал фестиваль, в Боснии и Герцеговине День футбола и дружбы запомнился турниром молодежных команд.

В Таджикистане, Азербайджане и Казахстане с юными футболистами побеседовали профессиональные спортсмены. Например, Антонио Рукавин и Рангело Янг, играющие в «Астане», рассказали, что спортсмену нужны не только победы, но и уважение к традициям.

Слова футболистов прокомментировал глава футбольной академии Барселоны Майк Пуиг. Он уверен: поддержка профессионалов просто необходима для подрастающего поколения спортсменов, ведь опытные игроки делятся своими секретами мастерства. Именно Международный день футбола и дружбы позволяет сохранять эти традиции преемственности.

Юный посол программы Альберт Зиннатов также считает, что акция ПАО «Газпром» позволяет узнать свои силы. Умение побеждать пригодится не только на поле, но и в жизни.

День футбола и дружбы появился пару лет назад. Он стал частью детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы». Конец сезона пройдет в этом году в Испании в последних числах мая.

#Новости#Общество
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