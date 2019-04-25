“Горная” трасса для соревнований по маунтинбайку появилась в Ростове

Напомним, что в воскресенье, 28 апреля, в Ростове пройдут велогонки по маунтинбайку в дисциплине Олимпийское кросс-кантри и беговелу при поддержке объединения застройщиков «ВКБ-Новостройки», клуба активного отдыха «Катуха»,ROSTOV MTB CUP, Федерации велосипедного спорта Ростовской области беговелошколы «КАТЮША». В спортивном соревновании смогут принять участие как дети, так и взрослые.
Как сообщил тренер по маунтинбайку и создатель профессиональных вело-трасс Василий Гвоздев, трасса в Суворовском, подготовленная для соревнований по маунтинбайку, сделана по международным стандартам.
«Общая протяженность трассы для велосипедистов-экстремалов составляет более 5километров, она опоясывает практически весь Суворовский. В этом году к соревнованиям успели подготовить один спуск, на котором будут как легкие, так и сложные препятствия. Таким образом, было принято решение разнообразить трассу,чтобы можно было не только кататься, но и учиться прыгать, проезжать различные барьеры. В дальнейшем планируется подготовить все спуски», - рассказывает Василий Гвоздев.
Он подчеркивает, что препятствия сделаны неширокими, чтобы неподготовленные участники могли их объехать.
«Препятствия самые разнообразные: идет секция на два прыжка, затем есть свободный участок, чтобы человек мог нарастить скорость или, наоборот,притормозить, потом идут 4 кочки, ступени, то есть одна готовая насыщенная Секция занимает 100-150 метров. Мы даже привнесли в трассу частичку гор, появилась у нас каменная секция, то есть будет небольшая имитация настоящих горных соревнований», - говорит эксперт.
По его словам, благодаря тому, что 95% трассы имеет поверхность из тырсы, есть возможность использовать трассу и в дождливую погоду.
Победители соревнований получат денежные призы и подарочные сертификаты.