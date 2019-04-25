rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

“Горная” трасса для соревнований по маунтинбайку появилась в Ростове

25 апреля 2019, 06:21
Фото: «ВКБ-Новостройки»
Трасса для велогонок по маунтинбайку в Суворовском в Ростове подготовлена по международным стандартам, и в этом году будет включать в себя спуски с препятствиями, рассказал тренер по маунтинбайку и создатель профессиональных вело-трасс Василий Гвоздев.

Напомним, что в воскресенье, 28 апреля, в Ростове пройдут велогонки по маунтинбайку в дисциплине Олимпийское кросс-кантри и беговелу при поддержке объединения застройщиков «ВКБ-Новостройки», клуба активного отдыха «Катуха»,ROSTOV MTB CUP, Федерации велосипедного спорта Ростовской области беговелошколы «КАТЮША». В спортивном соревновании смогут принять участие как дети, так и взрослые.

Как сообщил тренер по маунтинбайку и создатель профессиональных вело-трасс Василий Гвоздев, трасса в Суворовском, подготовленная для соревнований по маунтинбайку, сделана по международным стандартам.

«Общая протяженность трассы для велосипедистов-экстремалов составляет более 5километров, она опоясывает практически весь Суворовский. В этом году к соревнованиям успели подготовить один спуск, на котором будут как легкие, так и сложные препятствия. Таким образом, было принято решение разнообразить трассу,чтобы можно было не только кататься, но и учиться прыгать, проезжать различные барьеры. В дальнейшем планируется подготовить все спуски», - рассказывает Василий Гвоздев.

Он подчеркивает, что препятствия сделаны неширокими, чтобы неподготовленные участники могли их объехать.

«Препятствия самые разнообразные: идет секция на два прыжка, затем есть свободный участок, чтобы человек мог нарастить скорость или, наоборот,притормозить, потом идут 4 кочки, ступени, то есть одна готовая насыщенная Секция занимает 100-150 метров. Мы даже привнесли в трассу частичку гор, появилась у нас каменная секция, то есть будет небольшая имитация настоящих горных соревнований», - говорит эксперт.

По его словам, благодаря тому, что 95% трассы имеет поверхность из тырсы, есть возможность использовать трассу и в дождливую погоду.

Победители соревнований получат денежные призы и подарочные сертификаты.

Все участники должны пройти регистрацию: http://rostovmtbcup.wixsite.com/rostovmtbcup

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28