“Горная” трасса для соревнований по маунтинбайку появилась в Ростове

«Общая протяженность трассы для велосипедистов-экстремалов составляет более 5километров, она опоясывает практически весь Суворовский. В этом году к соревнованиям успели подготовить один спуск, на котором будут как легкие, так и сложные препятствия. Таким образом, было принято решение разнообразить трассу,чтобы можно было не только кататься, но и учиться прыгать, проезжать различные барьеры. В дальнейшем планируется подготовить все спуски», - рассказывает Василий Гвоздев.