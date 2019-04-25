Каковы шансы команд в матче «Виллем II» - ПСВ?

Виллем II«Виллем II» сейчас находится на восьмой строчке, три очка разделяет «трехцветных» от плей-офф Лиги Европы. В последних семи матчах коллектив Адри Костера показал великолепный уровень, проиграв лишь однажды лидеру чемпионата «Аяксу» (1:4). В родных стенах клуб также демонстрирует неплохую игру, победив в четырех из пяти последних противостояний.Основной защитник команды Фрик Херкенс не поможет в этом рандеву из-за травмы. Молодой талант Александр Исак забил 12 голов в этом сезоне.