Каковы шансы команд в матче «Виллем II» - ПСВ?

Матч «Виллем II» – ПСВ, который состоится 25 апреля, мы оценили шансы команд на эту встречу. Три балла разделяет гостей от первенства в чемпионате. Удастся ли забрать их в свою копилку?
Виллем II«Виллем II» сейчас находится на восьмой строчке, три очка разделяет «трехцветных» от плей-офф Лиги Европы. В последних семи матчах коллектив Адри Костера показал великолепный уровень, проиграв лишь однажды лидеру чемпионата «Аяксу» (1:4). В родных стенах клуб также демонстрирует неплохую игру, победив в четырех из пяти последних противостояний.Основной защитник команды Фрик Херкенс не поможет в этом рандеву из-за травмы. Молодой талант Александр Исак забил 12 голов в этом сезоне.
ПСВ
ПСВ не проигрывает на протяжении четырех игр, победив в трех и в одном разделив очки с «Витессом» (3:3), занимающим седьмую позицию. В прошлом туре «красно-белые» забрали три очка у середняка «Ден Хаага» (3:1). На выезде «крестьяне» выступают превосходно - всего одно поражение в предыдущих восьми встречах.
В данный момент «красно-белая армия» располагается на втором месте, с отставанием от лидера в три балла.СтатистикаПСВ не проигрывает в четырех последних противостояниях.ПСВ проиграл одно очное противостояние за 15 лет.«Виллем II» дома пропускал в шести из семи последних игр.