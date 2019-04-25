«Россети» выделят на снижение потерь в Карачаево-Черкесии 500 млн рублей

Топ-менеджер «Россетей» рассказал, что по ключевым вопросам обстановка в Карачаево-Черкесии признана одной из позитивнейших на всем Северном Кавказе. Здесь имеются в виду хорошие показатели по оплате за электричество и относительно невысокий уровень потерь. Но расслабляться и останавливаться на достигнутом еще рано.
Издание «Новые известия» информирует о планах руководства «Россетей» до 2022 года провести работу по сокращению потерь электроэнергии в республике до 12,4%.
На воплощение проекта в жизнь корпорация выделит полмиллиарда рублей. Позитивная динамика должна позволить экономить каждый год примерно 120 миллионов рублей. Освободившиеся деньги потратят на обновление республиканского энергетического комплекса. Власти Карачаево-Черкесии смогли с руководством «Россетей» прийти к консенсусу по большому числу важных вопросов.
По словам Рашида Темрезова, сотрудничество чиновников и энергетиков стало более продуктивным. Во многом это связано с назначением Виталия Иванова на должность руководителя «МРСК Северного Кавказа».
Одним из первых шагов к более тесному взаимодействию между властью и бизнесом будет 10-летнее соглашение на установку долгосрочной тарифной модели в Карачаево-Черкесии. Все необходимые бумаги подпишут на Петербургском международном экономическом форуме, резюмировал Темрезов.
Сейчас в регионе начинается процесс консолидации энергокомплекса вокруг «МРСК Северного Кавказа». Бесхозные объекты энергетики планируют поставить на учет.
Участники встречи указали на необходимость создания в Карачаево-Черкесии единого центра, отвечающего за все электросетевые объекты республики. Работа центра будет максимально прозрачной и понятной. Единый центр станет проводить единую техническую политику. Управляться объект будет по высочайшим стандартам качества и эффективности.