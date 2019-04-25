«Россети» выделят на снижение потерь в Карачаево-Черкесии 500 млн рублей

Топ-менеджер «Россетей» рассказал, что по ключевым вопросам обстановка в Карачаево-Черкесии признана одной из позитивнейших на всем Северном Кавказе. Здесь имеются в виду хорошие показатели по оплате за электричество и относительно невысокий уровень потерь. Но расслабляться и останавливаться на достигнутом еще рано.