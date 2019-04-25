Ростовская область заняла 42 место в демографическом рейтинге страны

Так, за последние три года численность населения Ростовской области сократилась на 0,8%, а численность населения на 1 января 2019 года составила 4,2 миллиона человек. Естественная убыль населения в регионе за 2016–2018 годы достигла 37,96 тысячи человек. При этом за счет миграции численность населения Ростовской области увеличилась на 4,55 тысячи жителей.
Совокупность всех этих показателей позволила Ростовской области знать 42 место в миграционном рейтинге страны из 85 возможных.Согласно результатам исследования, за последние три года численность населения выросла только в 25 субъектах РФ, в остальных 60 регионах численность населения сократилась.
«Регионами-лидерами рейтинга стали Севастополь, где численность населения увеличилась на 6,46%, Республика Ингушетия (+5,20%), Чеченская Республика (+4,50%), Тюменская область (+4,41%), Ленинградская область (+3,88%) и Московская область (+3,84%).
Также наибольший прирост населения в абсолютном выражении наблюдался в г. Москве (285,2 тысячи человек), Московской области (281,05 тысячи человек), Санкт-Петербурге (158,19 тысячи человек) и Краснодарском крае (134,44 тысячи человек), минимальный — в Томской области (0,64 тысячи человек).