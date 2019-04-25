Ростовская область заняла 42 место в демографическом рейтинге страны

Так, за последние три года численность населения Ростовской области сократилась на 0,8%, а численность населения на 1 января 2019 года составила 4,2 миллиона человек. Естественная убыль населения в регионе за 2016–2018 годы достигла 37,96 тысячи человек. При этом за счет миграции численность населения Ростовской области увеличилась на 4,55 тысячи жителей.