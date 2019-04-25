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Posted 25 апреля 2019, 15:24

Published 25 апреля 2019, 15:24

Modified 17 сентября 2022, 16:00

Updated 17 сентября 2022, 16:00

США закрыли въезд главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву

25 апреля 2019, 15:24
Представители Госдепартамента США рассказали о запрете на въезд в страну премьеру Чечни Муслиму Хучиеву.

Такие же меры введены и в отношении жены чеченского чиновника Сапият Шабазовой. Об этом пишет RT.

В США Муслима Хучиева обвиняют «серьезных нарушениях прав человека».

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