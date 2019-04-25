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Still in beta — пользователи обнаружили новый баг с Morphling

25 апреля 2019, 15:01
Фото: cq.ru
Пресс-релиз

Соскучились по глупым багам? Их есть у нас! Morphling может заполучить Multicast Ogre Magi до конца игры, который будет действовать на его предметы.

Просто посмотрите на это. Нужно просто дождаться, пока Рубик украдет способность у Огра, а затем превратиться Морфом в этого самого Grand Magus’a.

Мультикаст не пропадает даже после смерти Морфа и позволяет строить целые билды на основе этого бага. Мидас? Обязательно! Хекс? Желательно. Нулифаер/бладторн? Да!

«Что за хрень?» — спросим мы Гейба. «Game is still in beta» — получим мы в ответ. Забавно, что «новый» ультимейт Морфа уже давно не новый, но этот баг обнаружен только сейчас. Да, скорее всего его очень быстро пофиксят, но пока не тронули — развлекайтесь!

Источник:CQ.

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