Still in beta — пользователи обнаружили новый баг с Morphling

«Что за хрень?» — спросим мы Гейба. «Game is still in beta» — получим мы в ответ. Забавно, что «новый» ультимейт Морфа уже давно не новый, но этот баг обнаружен только сейчас. Да, скорее всего его очень быстро пофиксят, но пока не тронули — развлекайтесь!