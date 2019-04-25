Трое осуждены за убийство и ограбление на 14 млн ювелира из Таганрога

Posted 25 апреля 2019, 12:28
Published 25 апреля 2019, 12:28
Modified 11 сентября 2022, 15:00
Updated 11 сентября 2022, 15:00
В феврале минувшего года для встречи с потенциальным партнером 41-летняя жительница Таганрога приехала в Иркутск. С собой она взяла 3 тысячи украшений на 14 миллионов рублей.
Позже ювелир пропала, ее тело с огнестрельными ранениями обнаружили на берегу реки Ангара. Подозреваемыми оказались 42-летний житель поселка Усть-Куда, 49-летний таксист и 35-летний житель Таганрога. Последний выступал заказчиком.
В ходе обысков силовики нашли ювелирные украшения, револьверы, пистолет, глушители, патроны. После этого возбудили уголовное дело.
«Заказчика приговорили к 19 годам колонии, его подельников — к 16 и 17 годам заключения. Приговор не вступил в законную силу», — пояснили в управлении.