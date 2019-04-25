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Posted 25 апреля 2019, 12:28

Published 25 апреля 2019, 12:28

Modified 11 сентября 2022, 15:00

Updated 11 сентября 2022, 15:00

Трое осуждены за убийство и ограбление на 14 млн ювелира из Таганрога

25 апреля 2019, 12:28
Суд приговорил к длительным срокам заключения троих человек за убийство ювелира из Ростовской области, проинформировали в УМВД по Иркутской области.

В феврале минувшего года для встречи с потенциальным партнером 41-летняя жительница Таганрога приехала в Иркутск. С собой она взяла 3 тысячи украшений на 14 миллионов рублей.

Позже ювелир пропала, ее тело с огнестрельными ранениями обнаружили на берегу реки Ангара. Подозреваемыми оказались 42-летний житель поселка Усть-Куда, 49-летний таксист и 35-летний житель Таганрога. Последний выступал заказчиком.

В ходе обысков силовики нашли ювелирные украшения, револьверы, пистолет, глушители, патроны. После этого возбудили уголовное дело.

«Заказчика приговорили к 19 годам колонии, его подельников — к 16 и 17 годам заключения. Приговор не вступил в законную силу», — пояснили в управлении.

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