Трое осуждены за убийство и ограбление на 14 млн ювелира из Таганрога

Суд приговорил к длительным срокам заключения троих человек за убийство ювелира из Ростовской области, проинформировали в УМВД по Иркутской области.

В феврале минувшего года для встречи с потенциальным партнером 41-летняя жительница Таганрога приехала в Иркутск. С собой она взяла 3 тысячи украшений на 14 миллионов рублей. Позже ювелир пропала, ее тело с огнестрельными ранениями обнаружили на берегу реки Ангара. Подозреваемыми оказались 42-летний житель поселка Усть-Куда, 49-летний таксист и 35-летний житель Таганрога. Последний выступал заказчиком. В ходе обысков силовики нашли ювелирные украшения, револьверы, пистолет, глушители, патроны. После этого возбудили уголовное дело. «Заказчика приговорили к 19 годам колонии, его подельников — к 16 и 17 годам заключения. Приговор не вступил в законную силу», — пояснили в управлении. Материалы по теме Папа погибшего парня в Ростове винит в убийстве сбежавших полицейских Обвиняемый в убийстве троих военнослужащих чеченец оправдан в Ростове