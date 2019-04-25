В Зеленом театре парка Революции в Ростове покажут гандбольные матчи и кино

Кроме того, вдоль сцены появилась живая изгородь из блестящего кизильника и вечнозеленого самшита, вдоль боковых стен высадили виноград. Между боковыми трибунами и амфитеатром растет черемуха и вишня, а по бокам от сцены пахизандра.