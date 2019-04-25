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Posted 25 апреля 2019, 13:40

Published 25 апреля 2019, 13:40

Modified 11 сентября 2022, 15:00

Updated 11 сентября 2022, 15:00

В Зеленом театре парка Революции в Ростове покажут гандбольные матчи и кино

25 апреля 2019, 13:40
Транслировать гандбольный матчи и показывать фильмы будут в обновленном Зеленом театре парка Революции в Ростове-на-Дону, сообщил пресс-центр «Группы Агроком».

Уже в пятницу болельщики ГК «Ростов-Дон» смогут увидеть трансляцию полуфинала Суперлиги, которую покажут в Зеленом театре. А в субботу всех желающих ждут на показ фильма «Старик Хоттабыч».

Зрительный зал театра вмещает 1 тысячу человек, площадь светодиодного экрана 100 квадратных метров. Театр оснастили современной звуковой аппаратурой, стены обработали от грибка, партер и трибуны покрыли террасной доской.

Кроме того, вдоль сцены появилась живая изгородь из блестящего кизильника и вечнозеленого самшита, вдоль боковых стен высадили виноград. Между боковыми трибунами и амфитеатром растет черемуха и вишня, а по бокам от сцены пахизандра.

Отмечается, что показывать кино в Зеленом театре будут до конца лета.

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