В Зеленом театре парка Революции в Ростове покажут гандбольные матчи и кино

Posted 25 апреля 2019, 13:40
Published 25 апреля 2019, 13:40
Modified 11 сентября 2022, 15:00
Updated 11 сентября 2022, 15:00
Уже в пятницу болельщики ГК «Ростов-Дон» смогут увидеть трансляцию полуфинала Суперлиги, которую покажут в Зеленом театре. А в субботу всех желающих ждут на показ фильма «Старик Хоттабыч».
Зрительный зал театра вмещает 1 тысячу человек, площадь светодиодного экрана 100 квадратных метров. Театр оснастили современной звуковой аппаратурой, стены обработали от грибка, партер и трибуны покрыли террасной доской.
Кроме того, вдоль сцены появилась живая изгородь из блестящего кизильника и вечнозеленого самшита, вдоль боковых стен высадили виноград. Между боковыми трибунами и амфитеатром растет черемуха и вишня, а по бокам от сцены пахизандра.
Отмечается, что показывать кино в Зеленом театре будут до конца лета.