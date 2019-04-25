Yota запустила рекламную кампанию #наyota

Все, что нужно клиенту — выбрать любой из рекламных форматов на сайте o.yota.ru, написать, почему он #наyota, и поделиться этим постом на своей странице в Facebook или во «ВКонтакте». Компания запланировала 800 рекламных мест под мнение своих клиентов в 10 различных рекламных форматах: ТВ-ролик, щит в городе, радиоролик, видео в интернете, ролик на Yotube, баннер в интернете, реклама в Twitter, в Facebook, во «ВКонтакте» и в Instagram.