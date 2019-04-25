rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Yota запустила рекламную кампанию #наyota

25 апреля 2019, 11:31
Фото: Yota
Пресс-релиз

Yota запускает новую рекламную кампанию #наyota, чтобы дать возможность своим клиентам честно рассказать о том, почему они пользуются их услугами.

Все, что нужно клиенту — выбрать любой из рекламных форматов на сайте o.yota.ru, написать, почему он #наyota, и поделиться этим постом на своей странице в Facebook или во «ВКонтакте». Компания запланировала 800 рекламных мест под мнение своих клиентов в 10 различных рекламных форматах: ТВ-ролик, щит в городе, радиоролик, видео в интернете, ролик на Yotube, баннер в интернете, реклама в Twitter, в Facebook, во «ВКонтакте» и в Instagram.

Фото: Yota

«Только клиенты Yota могут рассказать всю правду про наши продукты, и почему они выбрали нас. В этой рекламной кампании мы даём слово пользователям Yota, чтобы не искать несуществующих причин», — комментирует директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 15 мая по 15 июня 2019 года.

Состав творческой группы:

Yota

Виталий Урезченко — Директор по маркетингу

Елена Толбузова — Бренд-менеджер Анастасия Тетерина, Алина Репкина — Медиа менеджеры

Анна Чернышева — Диджитал-менеджер Даниил Эскин — Специалист по маркетингу

Friends Moscow

Денис Елисеев — Креативный директор Александр Попков — Старший стратег

Андрей Попов — Старший копирайтер

Дмитрий Масейкин — Старший арт-директор

Анастасия Алексеева — Старший аккаунт-менеджер

Кирилл Нечеса — Диджитал-продюсер

#Новости#Пресс-релизы#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28