На Ямале начали шить национальные наряды с надписями брендов

Мнение о новой моде в тундре высказала редактор газеты на ненецком языке «Няръяна Нгэрм» Марина Яр. Она отметила, что такие надписи на костюмах встречаются часто и уже становится нормой. Как рассказала Марина Яр, также мастерицы Антипаютинской тундры изготавливают пояса, на которых написано имя владельца. Редактор считает, что несмотря на то, что все это выглядит современно, связь с корнями утрачивается.