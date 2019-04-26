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На Ямале начали шить национальные наряды с надписями брендов

26 апреля 2019, 13:37
Фото: «Mash»
Представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС) на Ямале нашивают на предметы одежды названия брендов. На национальных костюмах появляются надписи Reebok и Adidas.

Как сообщает ФедералПресс, новые костюмы продаются в поселке Антипаюта Тазовского района.

Отмечается, что национальная одежда, как и брендовые надписи на ней, вышиваются не на станках и заводах, а вручную, местными мастерами. Известно, что желающих приобрести себе новый костюм с модной деталью в виде нашивки бренда нашлось очень много.

Мнение о новой моде в тундре высказала редактор газеты на ненецком языке «Няръяна Нгэрм» Марина Яр. Она отметила, что такие надписи на костюмах встречаются часто и уже становится нормой. Как рассказала Марина Яр, также мастерицы Антипаютинской тундры изготавливают пояса, на которых написано имя владельца. Редактор считает, что несмотря на то, что все это выглядит современно, связь с корнями утрачивается.

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