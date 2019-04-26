Неделя Ростова: отставка Кушнарева, кому достанется ЦГБ, арест Пятигорца

Практически завершилась история с передачей в концессию Центральной городской больницы в Ростове. Точку в этом вопросе поставил губернатор Василий Голубев, который пока решил не отдавать учреждение в частные руки. Он рассказал, что изначально рассматривалась концессия всего комплекса, но позже он принял другое решение. По его словам, сначала инвестор должен построить хирургический комплекс, а потом можно будет продолжать беседу. Губернатор пояснил, что власти окажут необходимую помощь при строительстве. Все остальные переговоры начнутся после реализации проекта.