Неделя Ростова: отставка Кушнарева, кому достанется ЦГБ, арест Пятигорца

На этой неделе неожиданно для всех со своего поста ушел глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. Он уволился по собственному желанию, проработав в этой должности с ноября 2016 года. Госслужащий не стал раскрывать причины своего решения, городская дума приняла его отставку. Временно исполнять обязанности будет замглавы мэрии Алексей Логвиненко.
Кстати, в этот же день свой пост покинул заместитель главы мэра Дмитрий Мамелко. Эксперты предположили, что Кушнарев уволился из-за информационного давления либо из-за желания занять пост повыше. Они считают, что новым градоначальником может стать кто-то из правительства.
Вместе с этим желание попробовать себя в роли мэра выразил бизнесмен Александр Хуруджи, который длительное время находился в СИЗО по подозрению в хищении 500 миллионов рублей, но был оправдан. Он высказал намерение провести в городе ревизию, если одержит победу.
Между тем, губернатор региона Василий Голубев не стал объяснять, что предшествовало отставке главы администрации. Одна из местных партий обвиняла Кушнарева в трате средств на выступление певца Сергея Лазарева для работниц мэрии 8 Марта. Проведенная проверка не подтвердила растрату.
Председатель регионального Заксобрания Александр Ищенко назвал слухами информацию о том, что его заместитель Александр Скрябин и глава фракции единороссов Владимир Ревенко будут претендовать на должность главы администрации Ростова. "Битву за Ростов" позже опроверг и лично Александр Скрябин.
Практически завершилась история с передачей в концессию Центральной городской больницы в Ростове. Точку в этом вопросе поставил губернатор Василий Голубев, который пока решил не отдавать учреждение в частные руки. Он рассказал, что изначально рассматривалась концессия всего комплекса, но позже он принял другое решение. По его словам, сначала инвестор должен построить хирургический комплекс, а потом можно будет продолжать беседу. Губернатор пояснил, что власти окажут необходимую помощь при строительстве. Все остальные переговоры начнутся после реализации проекта.
Концессионером планирует стать организация «РостовМедИнвест», которая должна за три года возвести на территории больницы девятиэтажный хирургический корпус за 8,2 миллиарда рублей. Его площадь составит 60 тысяч квадратных метров, предусмотрены 700 коек и 20 операционных.
Предполагалось, что управлять корпусами больницы и заниматься техническим ремонтом компания будет в течение 29 лет. Также она хочет оказывать медицинскую помощь и предоставлять платные услуги.
До решения губернатора депутаты городской думы предварительно согласовали передачу ЦГБ в концессию.
В одном из кафе Ростова по подозрению в мошенничестве задержали экс-главу ростовского отделения Россельхозбанка Игоря Пятигорца. Согласно сообщениям очевидцев в соцсетях, при себе бизнесмен имел 1,5 миллиона рублей. Бывшего руководителя банка заключили под стражу до 16 июня. Его защита подали апелляционную жалобу, но из СИЗО Пятигорца все же не выпустили.
Расследованием дел о хищении из банка посредством выдачи кредитов фиктивным предприятиям правоохранительные органы занимаются с 2016 года. Известно, что пятеро сотрудников банка выдали предприятиям крупные кредиты, которые являлись заранее невозвратными. Приблизительный ущерб составляет около 1,5 миллиарда рублей. Игорь Пятигорец ушел из Россельхозбанка в марте 2017 года.