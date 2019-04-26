Одноклассники открыли вертикальные видео для пользователей и рекламодателей

— Первый тест показал, что на вертикальное видео люди кликают больше, чем на горизонтальное. Средний CTR вертикального видео по нашей первой тестовой кампании — 0,71%. Отчасти, причина в новизне формата: пользователи первый раз увидели такое видео на своих экранах — конечно, они проявили любопытство. Причем мы видим значительную разницу в показателях на устройствах iOS и Android: CTR на iOS оказался в 5 раз выше, но доля досмотров, наоборот, больше у пользователей Android — 7% пользователей досматривали больше половины ролика.