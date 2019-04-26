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В Ростове чиновник Ространснадзора осужден за мягкость к «Донскому порту»

26 апреля 2019, 06:52
Фото: Alexxx Malev/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
В Ростове-на-Дону суд приговорил к условному сроку замначальника Южного управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора за превышение полномочий, сообщает Южная транспортная прокуратура.

В 2018 году заместитель начальника Ространснадзора узнал, что во время проверки работы «Донского порта» были выявлены нарушения. Он поручил подчиненным не принимать меры и не привлекать к ответственности организацию.

«Действия замначальника повлекли нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. В бюджет не поступили деньги, которые положены в виде наказания за недочеты», — сказано в сообщении.

На суде уличенный в чрезмерной мягкости к нарушителю инспектор признал вину и дело рассматривали в особом порядке. Суд приговорил его к 1,5 года заключения условно.

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