В Ростове чиновник Ространснадзора осужден за мягкость к «Донскому порту»

В 2018 году заместитель начальника Ространснадзора узнал, что во время проверки работы «Донского порта» были выявлены нарушения. Он поручил подчиненным не принимать меры и не привлекать к ответственности организацию.
«Действия замначальника повлекли нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. В бюджет не поступили деньги, которые положены в виде наказания за недочеты», — сказано в сообщении.
На суде уличенный в чрезмерной мягкости к нарушителю инспектор признал вину и дело рассматривали в особом порядке. Суд приговорил его к 1,5 года заключения условно.