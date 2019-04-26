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В соревнованиях по маунтинбайку в Ростове поучаствуют более 100 человек

26 апреля 2019, 12:04
Фото: Андрей Бойко / vk.com/rostovmtbcup
На первый этап кубка Ростова по маунтинбайку, который пройдет в жилом районе Суворовский, зарегистрировалось уже около 150 человек, сообщил официальный представитель организаторов.

Жители Ростова в воскресенье, 28 апреля, смогут не только увидеть, но и поучаствовать в соревнованиях по маунтинбайку в дисциплине Олимпийское кросс-кантри и беговелу, которое пройдет на трассе протяженностью более 5 километров в Суворовском. В торжественном открытии соревнований примет участие министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

«В 10.00 мск начнутся соревнования по беговелу, в 11.30 по московскому времени начнутся состязания участников младше 14 лет, в 13.00 — всех остальных. Отдельно для жителей Суворовского проведут специальные заезды — для мужчин старше 18 лет в категории «жители Суворовского-новички» и женщин — старше 18 лет в категории «жительницы Суворовского-новички», но некоторые категории во время соревнований могут объединяться», - рассказали организаторы.Участники соревнований смогут побороться как за денежные призы, так и за подарочные сертификаты. В каждой категории три победителя: за первое место денежный приз составит​ 3 тысячи рублей, 2 место – 1500 рублей, и 3-е место – 500 рублей.Развлекать гостей будет профессиональный диджей, а для тех, кто проголодается, будет организовано бесплатное горячее питание.Велогонки пройдут при поддержке объединения застройщиков «ВКБ-Новостройки», клуба активного отдыха «Катуха», ROSTOV MTB CUP, Федерации велосипедного спорта Ростовской области и беговелошколы «КАТЮША».

Зарегистрироваться на соревнования можно по ссылке.

#Новости#Спорт
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