В соревнованиях по маунтинбайку в Ростове поучаствуют более 100 человек

«В 10.00 мск начнутся соревнования по беговелу, в 11.30 по московскому времени начнутся состязания участников младше 14 лет, в 13.00 — всех остальных. Отдельно для жителей Суворовского проведут специальные заезды — для мужчин старше 18 лет в категории «жители Суворовского-новички» и женщин — старше 18 лет в категории «жительницы Суворовского-новички», но некоторые категории во время соревнований могут объединяться», - рассказали организаторы.Участники соревнований смогут побороться как за денежные призы, так и за подарочные сертификаты. В каждой категории три победителя: за первое место денежный приз составит​ 3 тысячи рублей, 2 место – 1500 рублей, и 3-е место – 500 рублей.Развлекать гостей будет профессиональный диджей, а для тех, кто проголодается, будет организовано бесплатное горячее питание.Велогонки пройдут при поддержке объединения застройщиков «ВКБ-Новостройки», клуба активного отдыха «Катуха», ROSTOV MTB CUP, Федерации велосипедного спорта Ростовской области и беговелошколы «КАТЮША».