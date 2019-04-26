Зампред Заксобрания Александр Скрябин опроверг участие в «битве за Ростов»

В ходе мероприятия, посвященного деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами один из журналистов спросил у Скрябина, есть ли основания называть его кандидатом на пост главы Ростова.
На что парламентарий ответил, что оснований на это нет и посоветовал ознакомиться с комментарием Председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко по этому вопросу, который он давал СМИ.
Ранее Председатель регионального Заксобрания Александр Ищенко назвал слухами информацию о том, что его заместитель Александр Скрябин и глава фракции единороссов Владимир Ревенко будут претендовать на должность главы администрации Ростова.
Напомним, что прежний глава администрации Ростова Виталий Кушнарев покинул свой пост по собственному желанию во вторник, 23 апреля.