Мать и трехлетний сын погибли, выпрыгнув из окна во время пожара в Ростове

В Ростове-на-Дону во время пожара в квартире на десятом этаже одного из многоэтажных домов погибли 33-летняя женщина и трехлетний ребенок, говорится в сообщении регионального МЧС.

Пожар начался в субботу вечером, 27 апреля на десятом этаже в квартире в многоквартирном доме по улице Еременко. Пожарные эвакуировали из горящего дома 30 человек. Ликвидировать пожар спасателям удалось в 18.31 (мск). К тушению пожара привлекались 24 человека личного состава и 8 единиц техники. В результате происшествия погибли 33-летняя женщина и трехлетний ребенок. Очевидцы сообщили в одной из социальных сетей, что причиной пожара послужил взрыв газа. Они также рассказали, что женщина, спасаясь от огня, взяла в руки ребенка и выпрыгнула из окна.