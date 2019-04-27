rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 апреля 2019, 18:35

Published 27 апреля 2019, 18:35

Modified 1 октября, 15:38

Updated 1 октября, 15:38

Мать и трехлетний сын погибли, выпрыгнув из окна во время пожара в Ростове

27 апреля 2019, 18:35
В Ростове-на-Дону во время пожара в квартире на десятом этаже одного из многоэтажных домов погибли 33-летняя женщина и трехлетний ребенок, говорится в сообщении регионального МЧС.

Пожар начался в субботу вечером, 27 апреля на десятом этаже в квартире в многоквартирном доме по улице Еременко. Пожарные эвакуировали из горящего дома 30 человек. Ликвидировать пожар спасателям удалось в 18.31 (мск).

К тушению пожара привлекались 24 человека личного состава и 8 единиц техники.

В результате происшествия погибли 33-летняя женщина и трехлетний ребенок. Очевидцы сообщили в одной из социальных сетей, что причиной пожара послужил взрыв газа. Они также рассказали, что женщина, спасаясь от огня, взяла в руки ребенка и выпрыгнула из окна.

#Новости#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика