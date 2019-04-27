Мать и трехлетний сын погибли, выпрыгнув из окна во время пожара в Ростове

Posted 27 апреля 2019, 18:35
Published 27 апреля 2019, 18:35
Modified 1 октября, 15:38
Updated 1 октября, 15:38
Пожар начался в субботу вечером, 27 апреля на десятом этаже в квартире в многоквартирном доме по улице Еременко. Пожарные эвакуировали из горящего дома 30 человек. Ликвидировать пожар спасателям удалось в 18.31 (мск).
К тушению пожара привлекались 24 человека личного состава и 8 единиц техники.
В результате происшествия погибли 33-летняя женщина и трехлетний ребенок. Очевидцы сообщили в одной из социальных сетей, что причиной пожара послужил взрыв газа. Они также рассказали, что женщина, спасаясь от огня, взяла в руки ребенка и выпрыгнула из окна.
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