Миллиард потратили на доптехнику для вывоза мусора в Ростовской области

«До конца 2018 года мы считали вопрос обеспеченности техникой одним из проблемных. Региональный оператор новочеркасского отходоперерабатывающего комплекса приступил к работе 1 октября прошлого года. Оператор недооценил свои проблемы с техникой, в начале были сбои вывоза коммунальных отходов», — рассказал Майер. По его словам, машины пришлось докупать в оперативном порядке. «Речь идет не только о количестве транспорта, но и о специфике. К примеру, большегрузные машины, которые были в наличии, просто не могли проехать в некоторых населенных пунктах», — заключил министр.