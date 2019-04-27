Миллиард потратили на доптехнику для вывоза мусора в Ростовской области

Posted 27 апреля 2019, 09:17
Published 27 апреля 2019, 09:17
Modified 17 сентября 2022, 16:00
Updated 17 сентября 2022, 16:00
«До конца 2018 года мы считали вопрос обеспеченности техникой одним из проблемных. Региональный оператор новочеркасского отходоперерабатывающего комплекса приступил к работе 1 октября прошлого года. Оператор недооценил свои проблемы с техникой, в начале были сбои вывоза коммунальных отходов», — рассказал Майер. По его словам, машины пришлось докупать в оперативном порядке. «Речь идет не только о количестве транспорта, но и о специфике. К примеру, большегрузные машины, которые были в наличии, просто не могли проехать в некоторых населенных пунктах», — заключил министр.
Он отметил, что этот опыт довели и до других операторов. «В итоге на улицы области выезжает около 550 спецмашин. В том числе больше 170 мусоровозов, погрузчиков и другой техники приобретено региональными операторами дополнительно. На эти цели направлен один миллиард рублей», — добавил Майер.
С начала 2019 года в России заработала новая система обращения с мусором. Теперь за вывоз отходов в каждом районе отвечает региональный оператор, который обязан вывозить мусор со всех участков этой территории. Кроме того, в конечном итоге отходы должны не просто складировать, а перерабатывать на специальных заводах.