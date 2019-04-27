rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 апреля 2019, 09:17

Published 27 апреля 2019, 09:17

Modified 17 сентября 2022, 16:00

Updated 17 сентября 2022, 16:00

Миллиард потратили на доптехнику для вывоза мусора в Ростовской области

27 апреля 2019, 09:17
После мусорной реформы региональные операторы купили дополнительно 170 спецмашин для вывоза отходов, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.

«До конца 2018 года мы считали вопрос обеспеченности техникой одним из проблемных. Региональный оператор новочеркасского отходоперерабатывающего комплекса приступил к работе 1 октября прошлого года. Оператор недооценил свои проблемы с техникой, в начале были сбои вывоза коммунальных отходов», — рассказал Майер. По его словам, машины пришлось докупать в оперативном порядке. «Речь идет не только о количестве транспорта, но и о специфике. К примеру, большегрузные машины, которые были в наличии, просто не могли проехать в некоторых населенных пунктах», — заключил министр.

Он отметил, что этот опыт довели и до других операторов. «В итоге на улицы области выезжает около 550 спецмашин. В том числе больше 170 мусоровозов, погрузчиков и другой техники приобретено региональными операторами дополнительно. На эти цели направлен один миллиард рублей», — добавил Майер.

С начала 2019 года в России заработала новая система обращения с мусором. Теперь за вывоз отходов в каждом районе отвечает региональный оператор, который обязан вывозить мусор со всех участков этой территории. Кроме того, в конечном итоге отходы должны не просто складировать, а перерабатывать на специальных заводах.

Материалы по теме
За несвоевременную оплату услуги по вывозу мусора на Дону начислят пенюПодать заявки на вывоз мусор до майских праздников просят юрлиц РостоваВ Ростовской области хотят сделать народных инспекторов по уборке мусора
#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика