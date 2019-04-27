На Дону за 151 млн руб обновят парк дезинфекционной техники ветслужбы

Posted 27 апреля 2019, 06:31
Published 27 апреля 2019, 06:31
Modified 17 сентября 2022, 16:00
Updated 17 сентября 2022, 16:00
На реализацию программы по материально-техническому оснащению ветслужбы потратят 151 миллион рублей. В данный момент за счет бюджета уже закупили 13 спецустановок.
В нескольких районах ветврачи получили машины с передвижной ветеринарной дезинфекционной установкой. Техника позволяет проводить профилактические обработки в личных подсобных хозяйствах.
Также было выделено 33 миллиона рублей на покупку диагностического оборудования.