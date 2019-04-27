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Posted 27 апреля 2019, 06:31

Published 27 апреля 2019, 06:31

Modified 17 сентября 2022, 16:00

Updated 17 сентября 2022, 16:00

На Дону за 151 млн руб обновят парк дезинфекционной техники ветслужбы

27 апреля 2019, 06:31
В Ростовской области в течение трех планируется полностью обновить парк дезинфекционной техники донской ветслужбы, сообщили в правительстве региона.

На реализацию программы по материально-техническому оснащению ветслужбы потратят 151 миллион рублей. В данный момент за счет бюджета уже закупили 13 спецустановок.

В нескольких районах ветврачи получили машины с передвижной ветеринарной дезинфекционной установкой. Техника позволяет проводить профилактические обработки в личных подсобных хозяйствах.

Также было выделено 33 миллиона рублей на покупку диагностического оборудования.

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#Экономика#Новости
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